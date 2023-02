Kvůli zeleným zdrojům už není třeba měnit územní plán. Jsou ve veřejném zájmu

Povolovací proces je ale možné urychlit, a to zahrnutím zdroje mezi veřejnou technickou infrastrukturu, kterou lze umisťovat do nezastavěných oblastí, a tedy není nutné měnit územní plán. „Postavení výroben z OZE při posuzování různých veřejných zájmů (životní prostředí, obrana státu, památkové zóny apod.) určitě napomůže i zákonná deklarace, že výroba energie z výroben z OZE od 1 MW je ve veřejném zájmu,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Pomocí energie z obnovitelných zdrojů lze podle odhadu Komory OZE do pěti let nahradit deset až 20 procent spotřeby zemního plynu. „Zhruba desetinu z této úspory dodají nové větrné elektrárny, jejichž výkon se do pěti let může zdvojnásobit. Společně s nově vybudovanými fotovoltaickými a malými vodními elektrárnami by ročně vyrobily 2,7 milionu megawatthodin, což odpovídá roční spotřebě čtvrtiny obyvatel Česka,“ myslí si Chalupa.