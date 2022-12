Software, co umí všechno, by nikdo nechtěl, říká zakladatel Productboardu

V poslední době se nejen v byznysovém světě stále častěji mluví o české společnosti Productboard, a to nejen v souvislosti s tím, že její majitelé jsou už takzvaně za vodou. Jejich software totiž používají i slavné světové značky jako Zoom, ale třeba i Microsoft.

Problém ale možná je, že řada lidí neví, co vlastně tato společnost dělá. „Vyvíjíme softwarový nástroj pro produktové manažery – pro lidi, kteří ve firmách rozhodují o tom, jak má jejich produkt vypadat a co má umět. Analyzují trh, jsou v kontaktu se zákazníky, aby dokonale poznali jejich potřeby, a ve firmě úzce spolupracují s obchodním oddělením a s marketingem a společně utvářejí prodejní strategie včetně zaměření na daný segment trhu,“ popsal svůj produkt hned v úvodu podcastu poradenské společnosti Deloitte Daniel Hejl.

Na začátku jejich software používaly hlavně technologické a softwarové startupy, tedy právě zmiňované firmy jako Zoom nebo třeba i Microsoft. „Ajťáci“ totiž k sobě mají blízko. Problematika produktového managementu je ale podle Daniela Hejla ve skutečnosti velice podobná v mnoha firmách napříč nejrůznějšími obory a po celém světě. A systém tedy lze upravovat třeba pro banky, stejně jako pro neziskové organizace. „Používají ho i v Disney a to mě fakt baví,“ říká s úsměvem Daniel.

Dobrý software musí mít své limity

Tam, kde se vyrábějí fyzické produkty, jako je například kosmetika, už je podle Hejla produktový management hodně daleko. Vysvětlením může být třeba jen to, že v podobných oborech má product management za sebou dlouhou historii. Ať už se bavíme o parfému, nebo třeba o automobilu, product management je vlastně relativně jednoduchý, protože každá věc, na niž si můžeme sáhnout, má zřejmé limity. Ty jsou poměrně jasně dané skupinou zákazníků, kterou bude produkt oslovovat. Může být zaměřen například na muže upřednostňující vozy s nízkou spotřebou, nebo naopak na ty vyznávající silné motory.

Ale uvažujeme-li stejným způsobem o softwaru, najednou to vypadá, že vlastně žádné limity neexistují. Až se může zdát, že software může umět úplně všechno, a vy tedy jeho prostřednictvím uspokojíte úplně všechny zákazníky na trhu. Ale to je jenom zdání. „Jste na nejlepší cestě vymyslet produkt, který ve výsledku nebude opravdu dobrý pro nikoho,“ říká Daniel Hejl. Software bude nepřehledný, komplikovaný a nikdo nezíská pocit, že to je produkt vyvinutý, a tím pádem doopravdy vhodný právě a jen pro něj. „Nehledě na to, že vám v půlce vývoje takového softwaru dojdou peníze.“

Potkávejte se, je to k nezaplacení

Productboard má sídlo v San Franciscu, ale kanceláře po celém světě. Pro firmu s globální působností je to totiž nutnost nejen kvůli překonávání časových posunů, Daniel Hejl v tom vidí i další výhody. Umožňuje mu to poskládat tým z těch nejlepších odborníků s rozmanitými zkušenostmi napříč kontinenty i kulturami. Spolupráci na dálku tak má Productboard ve svém DNA. Nakonec když firmu rozjížděli, bydlel Daniel v Berlíně a jeho společník Hubert Palán v Kalifornii.

„Jsme zvyklí společně pracovat, přestože jsme třeba zrovna každý na jiném kontinentu. Ale stejně tak jsme zvyklí hodně cestovat, protože osobní kontakt stále považujeme za úplně nejefektivnější způsob komunikace. Toho se určitě nehodláme vzdát,“ říká Hejl a doporučuje: „Kdo dělá ve filmovém průmyslu, měl by být fyzicky přítomen v Hollywoodu. Kdo pracuje ve finančnictví, pro toho bude asi důležitý New York. Pro nás to je právě San Francisco, protože tam mohu obejít dva bloky a získám na to, co děláme, okamžitou a hodnotnou zpětnou vazbu.

Peníze nepotřebují Productboard zatím na burzu nemíří. Peníze v současnosti totiž nepotřebuje. S investory, kteří už do Productboardu v minulosti investovali, si ale buduje dlouhodobé vztahy, a tak se o zainvestování své firmy do budoucna nebojí.

Na začátku letošního roku získala platforma Productboard od investorů z USA dalších 125 milionů dolarů. I přes závratnou výši aktuálního ohodnocení Productboardu Daniel Hejl v rozhovoru s Jiřím Sauerem, partnerem v oddělení Audit & Assurance společnosti Deloitte Česká republika, přiznává, že mohli dostat mnohem víc. Odmítli to. Proč? Co považuje v podnikání za klíčové? A co je důležité právě pro jeho firmu?