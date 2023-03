Že za rok „bude lépe“, věří v Česku nejméně lidí z celé EU

Podle ekonomky a bývalé zástupkyně Česka při Světové bance Jany Matesové způsobily tak strmý růst české inflace především tři faktory: „Na vině byla zaprvé extrémně uvolněná rozpočtová kázeň, která ve druhé polovině roku 2020 a v roce 2021 z naprosté většiny nebyla obhajitelná pandemií a s ohledem na stav a možnosti české ekonomiky nebyla ekonomicky obhajitelná obecně. Zadruhé to byla špatná regulace energetického trhu a do třetice časté dominantní postavení některých prodejců na českém trhu. Toto jim umožňuje zneužívání významné tržní síly, což se státu zatím nedařilo úspěšně blokovat. U zbytného zboží, jako je elektronika nebo oblečení, to postupně řeší samotný spotřebitel odloženou poptávkou, ale u základních potřeb, jako jsou potraviny to samozřejmě nefunguje,“ vysvětluje Matesová.