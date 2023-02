Šetříme, ale nestačí to. Třetině Čechů už docházejí peníze a jedou na doraz

Každá desátá domácnost v zemi žije bez jakékoli finanční rezervy. Dvě třetiny těchto domácností přitom v minulosti byly schopné finanční rezervu tvořit. Vyplývá to z nového Indexu finančního zdraví Čechů, tedy průzkumu, který realizuje Česká spořitelna spolu se Sociologickým ústavem AV ČR a datovým portálem Evropa v datech. Více než polovina (57 %) respondentů také v průzkumu uvedla, že vychází s rozpočtem jen s obtížemi, a 41 % se obává, že se jejich finanční situace bude ještě zhoršovat. Průzkum analyzoval finanční rezervu Čechů v průběhu prosince minulého roku na reprezentativním vzorku 2003 respondentů.

„Každá desátá domácnost v Česku není aktuálně schopná vytvářet žádnou finanční rezervu a běžné životní náklady pokrývá z předchozích úspor nebo z půjček. Devět z deseti domácností je sice schopno vytvářet alespoň minimální finanční rezervu, byť nepřesahující jeden měsíc, často je to ale jen díky sdílení příjmů mezi členy domácnosti,“ říká Monika Hrubá, která v České spořitelně odpovídá za strategie finančního zdraví. „Je znepokojující, že dvě třetiny domácností, které dnes nedokážou tvořit žádnou rezervu, deklarují, že toho byly dříve schopny. A celých 40 % respondentů, kteří si krátkodobou finanční rezervu vytváří, zároveň přiznává, že muselo v uplynulých šesti měsících snížit částku, kterou si měsíčně odkládají,“ dodává.

Řada lidí nyní musí kvůli ekonomické a energetické krizi sahat do svých úspor. Až 57 % Čechů vyjde se svým současným příjmem jen s obtížemi. „Každý šestý Čech během uplynulého roku nedokázal zaplatit alespoň jeden ze svých běžných výdajů. To jsou například platby za energie, nájem, telefonní a internetové služby nebo splátky hypotečních, leasingových či jiných úvěrů,“ vysvětluje analytik Evropy v datech Tomáš Odstrčil. Jen na provoz domácnosti a potraviny totiž připadá až 45 % výdajů českých domácností, zjistil Index finančního zdraví.

Přes 40 % Čechů pak navíc předpokládá, že se jejich finanční situace v průběhu následujících tří let ještě zhorší. A to zejména proto, že jim příjem neporoste tak rychle jako výdaje.

Ekonom Dominik Stroukal, bývalý ředitel Liberálního institutu a člen NERV, obavy v podstatě potvrzuje: „Středně optimistické prognózy ukazují, že by inflační tlaky měly slábnout. Což ale znamená, že již tak drahé zboží a služby budou nadále zdražovat, jen pomaleji. Výjimkou mohou být energie, kde je pro pokles cen prostor.

Na poklesu cen energií se se Stroukalem shoduje i hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil, nicméně významnější zpomalení růstu cen zboží se podle něj můžeme dočkat až v druhé polovině letošního roku. V jeho závěru by se inflace snad mohla dostat pod pět procent.

Klíčovou otázkou podle Stroukala je, zda nezačne významně růst nezaměstnanost. Ocitnout se v inflací zkoušených časech bez práce by bylo pro většinu domácností kritické. „Bohužel se nám historicky nikdy nedařilo z rekordně nízkých nezaměstnaností vyskočit jen o trochu, tedy na přijatelnou úroveň, a dlouhodobě se tam držet. Ten pohyb zpravidla vyvolal spirálu, která vedla k recesi. A to bohužel nelze vyloučit ani nyní, nelze tedy vyloučit, že bude hůř,“ podotýká Dominik Stroukal.

„Z dat vidíme, že hlavními faktory, které ovlivňují, zda mají lidé k dispozici rezervu, jsou vzdělání, rodinný stav, způsob zajištění bydlení, příjem a zejména to, jak s ním vycházejí, a také využívání dalších spořicích a úvěrových produktů. Vysokoškoláci nejčastěji disponují krátkodobou finanční rezervou ve srovnání s lidmi s nižším vzděláním. Nejméně často mají krátkodobou finanční rezervu rozvedení a ovdovělí. Častěji ji mají k dispozici lidé žijící s partnerem, a naopak nejčastěji krátkodobými úsporami disponují lidé svobodní žijící bez partnera,“ doplňuje Kamila Fialová, ekonomka ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Výrazně častěji pak mají krátkodobou rezervu k dispozici lidé žijící ve vlastním bydlení oproti těm, kteří žijí v nájmu. „Lze také říci, že pokud domácnost hospodaří tak, že si musí brát půjčky či úvěry, její schopnost vytvářet krátkodobé úspory je významně nižší. Na druhou stranu, pokud domácnost disponuje spořicími produkty, výrazně častěji má vytvořenou i krátkodobou finanční rezervu,“ říká Fialová.

Monika Hrubá, Chief Financial Health & CX Officer v České spořitelně

Z šetření EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions) například vyplývá, že 7 % českých domácností nemělo vůbec žádné úspory a z domácností, které si nějakou rezervu vytvářely, by 39 % z těchto svých úspor nevydrželo žít déle než tři měsíce. „Situace v České republice ale byla lepší, než je průměr EU, kde rezerva zcela chyběla pětině domácností,“ vysvětluje Kamila Fialová a dodává:. „Zajímavým zjištěním je fakt, že krátkodobou finanční rezervu mají v Česku k dispozici muži i ženy bez významnějšího rozdílu, nicméně výše rezervy se již podle pohlaví významně odlišuje – muži mají ve srovnání s ženami větší pravděpodobnost mít finanční rezervu, která vystačí alespoň na tři měsíce. Důvodem může být velký rozdíl ve mzdách mužů a žen, který je v Česku dlouhodobě jedním z největších v Evropě.“