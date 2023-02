Lidé v tísni kvůli energiím: „Žiju od výplaty k výplatě, žádat o příspěvek je ponižující“

V situaci, jaká je, přitom domě nepřetápí a energiemi se snaží co nejvíce šetřit. „Obývák je například efektivnější trvale temperovat. V ložnici zase máme puštěné malé topení, u syna v pokoji ho na spaní vypínám a v kuchyni a hale netopíme vůbec. Nikdy jsme nebyli na to mít doma ‚trenýrkovou‘ teplotu,“ popisuje Sládková.

„Nejsou na to prostředky. Čím dál víc narážím na to, že peníze dělají peníze, kdybychom na to měli, trubky opravíme, okna bychom také mohli vyměnit za třívrstvá,“ říká. Stát sice podobné úpravy pomáhá financovat, ale peníze z dotačního programu Nová zelená úsporám jsou vypláceny až zpětně. „Pro toho, kdo žije od výplaty k výplatě a je rád, že je rád, dotace nejsou řešení,“ dodává Sládková.

Do finanční tísně se dostala také samoživitelka Silvie. Poslední zdražení energií ji postihlo před třemi měsíci, kdy jí měsíční účet za elektřinu stoupl přibližně na 3 500 Kč. Její náklady na bydlení tak činí necelých 17 000 Kč. „Vzrostl mi nájem o inflační navýšení. Letos jsem byla ráda, že to nešlo nahoru o celých 17 procent, ale jen o 10 nebo 12 procent,“ uvádí.

Bydlí v bytě se dvěma dětmi, kde je vše na elektřinu. Kvůli zdražení se musela uskromnit a omezit spotřebu. „Topení pustím, až když je to opravdu potřeba. Musím to hlídat, protože pak se děsím, co přijde za účet a jestli nebudu muset doplácet. K drahému nájmu ještě dražší energie, to by mě položilo úplně,“ popisuje. Přiznává, že panelák je sice zateplený, ale okny občas táhne, což snižuje teplený komfort v domácnosti.