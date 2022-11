Německá vláda vycpává sociální polštář, opozice jí to chce překazit

Vedle základního příjmu, který se má zvýšit z dosavadních 449 eur na 502 eur na měsíc, by měli nezaměstnaní mít nárok také na dodatečné měsíční přídavky na další vzdělávání. Místo cíle nalézt nezaměstnanému co nejrychleji nějakou práci by se měl upřednostňovat trvalý pracovní poměr s pomocí zvýšené kvalifikace.

Na rozdíl od nynějška by se také lidé nemuseli během prvních dvou let na podpoře zbavovat majetku nebo se stěhovat do menšího bytu. A i po této „karenční době“ by lidem zůstal nárok na vlastnění větších nemovitostí nebo bytů.