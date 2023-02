Kupka: Emisní norma Euro 7 je nepřijatelná, položila by české automobilky

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) chce v pátek v Bruselu jednat o změnách normy Euro 7 s eurokomisařem pro vnitřní trh Thierry Bretonem. Uvedl to dnes na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně. Podle něj je tato norma pro Českou republiku v současné podobě nepřijatelná. Znamenala by totiž ohrožení výroby osobních i nákladních aut a autobusů, snížení dostupnosti nových aut a jejich zdražení. Dopady na snižování emisí jsou přitom spíše sporné.

Navrhovaná norma má mimo jiné snížit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší. Euro 7 má sladit limity pro benzinová a naftová auta, vozidla jí budou muset vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům a kromě výfuků se bude vztahovat i na brzdy a pneumatiky. Vozy mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat.

Podle automobilek to nové vozy prodraží o desítky tisíc korun. Například menší modely Škody Auto, jako jsou Scala, Kamiq nebo Felicia, se podle ředitele vnějších vztahů Škody Michala Kadery dostanou na cenovou úroveň, za kterou budou pro zákazníky neprodejné. To bude mít podle něho za následek delší využívání méně ekologických ojetých aut a stárnutí vozového parku. Upozornil také na uvažovanou platnost od roku 2025, přičemž automobilky by na zavedení požadavků normy potřebovaly zhruba čtyři roky.