Sucho omezilo fungování Panamského průplavu. Lodě musí čekat ve frontě

Komerční lodě musí v Panamské průplavu počítat s frontami a obrovským zpožděním. Může za to nečekaně dlouhé období sucha, kterému Panama v současné době čelí, informoval britský Guardian . Snížená hladina vody vedla k omezení počtu lodí, jež jsou schopné jednou z nejdůležitějších obchodních tras na světě, přes kterou putuje okolo 3,5 % lodní dopravy, proplout.

Úřad, který kanál spravuje, nařídil řadu omezení, která mají dopravu v průplavu přizpůsobit podmínkám. Na konci července úřad omezil počet lodí, které za den průplav využijí. Z obvyklých 36 plavidel snížil počet na denní průměr 32 lodí, napsala agentura Reuters . Omezený je také maximální lodní výtlak. Opatření, která budou platit do 21. srpna, upravují rezervační systém průplavu. Ten se přizpůsobil tomu, aby průplav na úkor menších lodí odbavil více větších.

Průplav je využíván mnoha přepravci ze všech koutů světě. Nejvíce ho využívají společnosti a státy při obchodu mezi Asií a Spojenými státy. Omezení a fronty v průplavu donutily řadu společností k delším plavbám kolem břehů Jižní Ameriky. Aplikace, která sleduje pohyb lodí v oceánech, ukázala, že v pondělí se pohybovalo u vstupu do průplavu celkem 140 plavidel. Obvykle se zde během období dešťů, jež trvá od května do prosince, plaví kolem 90 lodí. Minulý čtvrtek šlo u vstupu do kanálu napočítat až 160 lodí.