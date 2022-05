Video: V Londýně otevřeli nové metro. „Alžbětinu linku“ odhalila královna

„Tadyhle?“ – „Ano, perfektní. A teď vidíte na obrazovce, že máte nabito za pět liber.“ – „A kam bych se mohla všude dostat?“ – „Odsud můžete jet až na Abbey Wood.“ - „Ó, krása. To je úžasné,“ pokračovalo královnino seznamování se systémem pro běžné občany.

Zbylé úseky otevřou na podzim. Západní povede přes letiště Heathrow do Readingu v hrabství Berkshire. A východní posune konečnou stanici až k Shenfieldu v hrabství Essex. Centrální část přitom vede pod zemí, zatímco na okrajích pojedou soupravy po povrchu.

Postupně se tak lidem v Londýně zpřístupní 113 kilometrů nové železnice. Čekali na na ně přes 13 let. O tři a půl roku déle, než měli. Stavba totiž začala už v květnu 2009 a předpokládaný čas dokončení byl prosinec 2018. Podle médií to byl největší infrastrukturní projekt v Evropě. Pracovalo na něm i 10 tisíc lidí naráz na 40 různých místech. Trať původně nazvaná Crossrail měla původně stát 14,8 miliardy liber.

Stavbu ale ještě i před covidem zbrzdily problémy s bezpečnostními testy a výstražnými systémy. A tak se spolu se zpožděním i prodražila o další čtyři miliardy liber. V přepočtu tak nakonec stála více než půl bilionu korun. Tamní dopravní podnik Transport for London (TfL) dnes ale vyzdvihuje hlavně přednosti nové linky metra.

Vedle nárůstu přepravní kapacity až o desetinu, tedy zmíněných 200 milionů lidí, stojí za to zmínit ještě jeden rekord Alžbětiny linky. Stanice Paddington je tak dlouhá, by se do ní naležato prý vešel největší londýnský mrakodrap Shard měřící 310 metrů.