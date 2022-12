Akademie věd spouští web s byty na pronájem. Má zaručit bydlení na pět let

Propast mezi touhou vlastnit nemovitost a možnostmi, díky nimž si ji mohou Češi dovolit, se neustále zvětšuje. Drahé bydlení a vysoké úrokové sazby ženou tisíce lidí do nájemního bydlení. To je ale stále v tuzemsku považováno za druhořadou a pouze dočasnou variantu. Podle dat Sociologického ústav Akademie věd ČR dnes žije přibližně osmdesát procent Čechů ve vlastním.

„Dnes to vypadá srandovně, pronajímatelé mají zástup zájemců, ze kterých si vybírají, ale může se to otočit lusknutím prstu. Věříme, že se projekt pomalu rozjede,“ uvedl Lux.

Platforma by měla v první řadě oslovit majitele, kteří mají k pronájmu menší počty bytů. Prvním oficiálním pronajímatelem se na platformě NájemPlus stal Fond českého bydlení, který do nabídky platformy vložil jeden byt.

Jednou z variant by podle návrhu advokátní kanceláře Havel & Partners, která pro asociaci zpracovala pět návrhů legislativních změn, které by mohly přimět pronajímatele vydávat dlouhodobější smlouvy, mohlo být zavedení možnosti výpovědi z nájemní smlouvy na dobu neurčitou bez udání důvodu, přičemž jedinou ochranu nájemníka by zajišťovala výpovědní lhůta, a to v délce jednoho roku.