Babiččiny dotace mizí pomaleji, než se čekalo. Příští rok snad přijde vzpruha

„V Česku je zhruba sedmnáct procent rodinných domů neobydlených. Jedná se o statisíce domů, které by mohly dál sloužit svému účelu“, citoval v červenci na tiskové konferenci ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) data z České statistického úřadu, kterými prezentoval novou dotaci, která by mohla znovu „obydlit“ tyto starší domy.

Navzdory spokojenosti SFŽP ale čísla mluví jasně. Pokud by v tomto tempu příjem žádostí pokračoval i v budoucnosti, ročně by za tento typ rekonstrukcí mohl stát vyplatit zhruba čtyři miliardy korun, tedy desetinu z celkové sumy, která je na dotaci připravena.

Vzhledem k tomu, že s životností programu zatím stát počítá do roku 2030, pokud by se žádosti vyvíjely stejným tempem, v pokladně fondu může zůstat až dvanáct miliard korun.

Případné finanční prostředky z Modernizačního fondu Evropské unie, které by v programu na konci roku 2030 zbyly, by se ale podle slov mluvčí státního fondu mohly přelévat do jiných dotačních programů spadajících do Nové zelené úsporám.