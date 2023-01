Češi zjistili, že mít chalupu je drahé. Rychle se jich zbavují, ceny klesnou

Právě pronájem těchto nemovitostí by podle Hendrika Meyera, ředitele EHS, mohl být pro řadu majitelů mimo samotný prodej další alternativou, která by jim pomohla překlenout hubené roky, aniž by se museli svých objektů zbavovat. A budou sázet na to, že jejich hodnota za pár let opět vzroste.