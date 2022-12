Čeští investoři objevili Afriku. Kapverdy zažívají stavební boom

Čtyři hodiny do Evropy, šest hodin do Prahy. Kapverdské ostrovy znali Češi až dosud jako příjemnou dovolenkovou destinaci, v posledním roce ale politicky stabilní zemi Afriky dobývají i české investice.

„Od února 2022 do současnosti jsme prostřednictvím Cape Verde Real Estate investovali v rámci českých investic do nemovitostí na Kapverdách více než 1,6 milionu eur. Dále máme dva velké projekty v celkové hodnotě přes 50 milionů eur, které představíme 15. prosince,“ řekla SZ Byznys Mónica Sofia Duarteová z Česko-kapverdské obchodní komory.

Češi už podle ní vlastní na Kapverdách nejméně stovku apartmánů. O investice se přitom zajímají nejen jednotlivci, kteří si zde chtějí uložit vydělané peníze, ale i stavební firmy a firmy z jiných oborů, významné investice směřují například do vodohospodářského průmyslu. Na ostrovech Češi odsolují mořskou vodu, vyrábějí vodu kondenzací ze vzduchu nebo budou dodávat lůžka do nemocnic, které se na ostrovech staví.

„Zvažuji investice v podobě stavby menších montovaných domků. Nechal bych si jeden vzorový dovézt na ostrov a uvidíme, zda se tam najdou šikovní lidé, kteří by je mohli montovat. Na ostrově není dost dřeva, menší montované domy, které by nenarušily krajinu, by ale mohly cestovatelům vyřešit problém s nedostatkem ubytování,“ přibližuje své plány s tím, že je připraven pomoci místním i jinak, například podpořit místní fotbalový klub.