Mini byt, daleko nebo za vysokou cenu. Co čeká studenty při hledání nájmu

Na české vysoké školy v říjnu opět zamíří desítky tisíc studentů hledajících bydlení. Většina z nich s ohledem na omezené kapacity vysokoškolských kolejí poptává nájemní byty. Za bydlení v univerzitních městech zaplatí více než v předchozích letech. A řeší i další střety s realitou - například místo života v centru města je čeká dlouhé dojíždění do školy.

„Původně jsem za žádnou cenu nechtěla mít postel a kuchyň v jedné místnosti. Nakonec to tak skončilo. Museli jsme brát ohled na omezený rozpočet vzhledem k tomu, že oba ještě studujeme a zvládáme pracovat pouze na částečný úvazek,“ vypráví Karolína.

Podle zakladatele Valua Radka Šitery by vysoká poptávka mohla zvýšit i průměrnou cenu nájemného na celém trhu.

„Od ledna 2022 sledujeme víceméně neustálý nárůst počtu nabídek, které zmizí z inzerce. Když se do toho přidá ještě větší zájem vysokoškolských studentů, tak by to mohlo znamenat mírný nárůst nájemného způsobený větší poptávkou.“