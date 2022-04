Obrat po letech výprodejů. Praha začne stavět stovky nájemních bytů

O nejvíce bytů město přicházelo v letech 2011 až 2016, kdy se jejich počet ročně snižoval zhruba o sedm až čtrnáct procent. Od roku 2019 do roku 2021 to už bylo 3,6 procenta za rok. Za poslední dva roky Praha přišla o 1 857 nemovitostí, ukázala analýza Institutu plánování a rozvoje (IPR).

Na to, až PDS spustí na projektech první stavební práce, si bude muset město ještě nějakou dobu počkat. Pokud by se však nakonec opravdu podařilo do deseti let v hlavním městě vystavět avizovaných osm tisíc nových bytů na pronájmy, pražský trh nájemního bydlení to z pohledu ceny neovlivní.