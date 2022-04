Stát předčasně zastavil program výhodných půjček na bydlení. Došly peníze

Státní fond podpory investic (SFPI) dnes zastavuje příjem žádostí do programu Vlastní bydlení. Důvodem je vyčerpaný rozpočet. Pro letošního rok bylo na program vyčleněno 700 milionů korun. Už ale k datu 13. dubna byly přijaty žádosti o úvěry v celkové částce 713,6 mil. Kč.

Program Vlastní bydlení je určen na pořízení nebo modernizaci bydlení pro žadatele mladší 40 let, kteří žijí v manželství či registrovaném partnerství nebo samostatně pečují o dítě do 15 let. Program má za cíl umožnit mladým pořídit si vlastní bydlení. Vlastníkům nebo spoluvlastníkům obydlí pak umožňuje dům nebo byt rekonstruovat.