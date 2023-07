S 25 tisíci mít dům za pět milionů nemůžete, píší o nárazu hypoték čtenáři

Jan Soukup: Hypotéku si beru na x desítek let. Není to spotřebitelský úvěr, který zaplatím za rok nebo za dva. Takže než si ji vezmu, tak se musím zamyslet nad tím, jestli ji budu schopen splácet i za 10 či 15 let. Vydrží mi příjem? Nezvednou se mi úroky (a když byly hypotéky za dvě procenta, tak muselo být každému rozumnému člověku jasné, že to nevydrží navždy)? A vždycky musím počítat s tou horší variantou. Takže podle toho si musím parametry hypotéky nastavit. To je první věc. A druhá věc je ta, že pokud mám teď příjem 25 000 korun, tak si prostě nemůžu dovolit bydlení za pět milionů. I když jsem vždycky snil o baráčku se zahradou, tak musím být realista, a pokud už nutně potřebuju bydlet ve vlastním, tak pořídím byt v levnější lokalitě. Protože prostě na nic jiného nemám. Strašně bych chtěl ferrari, ale nemám na něj, tak si holt musím koupit třeba dacii. Takže z toho plyne, že pokud někomu zvedla banka na základě zvýšení úrokových sazeb splátku hypotéky tak, že to nezvládne splácet, tak je buď finančně negramotný (že si to nedokázal spočítat, když si hypotéku bral), nebo bydlí nad své poměry a finanční možnosti.

Jindřich Pokorný: To je ta takzvaná vidina vlastního bydlení. Když to klapne, tak vlastní je to tak před důchodem, do té doby platíte jak mourovatí bance, a když na to přestanete mít, tak hurá zpět do nájemního bydlení. Kdo nemá na to, aby si koupil svoje bydlení za své, tedy nemá alespoň dvě třetiny z ceny vlastní hotovost, neměl by do hypotéky vůbec lézt. To bydlení ve vlastním je opravdu jen pro ty, co na to mají a nemusí si půjčit od banky většinu nebo minimálně polovinu. Jediný, kdo z toho má užitek, jsou banky. Lidé, co mají hypotéku na 20 let, těch 20 let žijí akorát v nervech, jestli na to budou i v budoucnu mít.