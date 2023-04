Stát chce, aby obce stavěly byty. Nabídne jim peníze i levný dluh

Očekává se, že za tuto částku vznikne v příštích třech až pěti letech přibližně 300 nájemních bytů. Vzniklé byty se budou pronajímat za cenu, která je v daném místě obvyklá, a to nejméně po 20 let.

Přes státní fond podpory investic poputují do roku 2025 na výstavbu bytů další peníze. Konkrétně by mělo jít až o tři miliardy korun. Ministerstvo pro místní rozvoj také jedná s Evropskou unií o dalších dotacích ve výši až osmi miliard korun z Národního plánu obnovy.

„Chceme zapojit také soukromé zdroje nebo mezinárodní instituce jako Evropskou investiční banku. Naší ambici je do dostupného bydlení v následujících letech poslat kontrolovaně až 20 miliard korun. Téměř ve všech případech jde o návratné finanční nástroje, kombinace dotace a úvěru, takže peníze se budou do systému v průběhu let vracet,“ vysvětlil Bartoš.

„Není jiná možnost, jak zlepšit dostupnost bydlení v Česku, než změnit poměr mezi vlastnickým a nájemním bydlením. Je to jediný způsob, jak by mohla cena nemovitostí v Česku klesnout,“ uvedl v rozhovoru pro SZ Byznys ministr Bartoš.

Součástí by mělo být i levnější, takzvané dostupné nájemní bydlení. To rezort definuje pomocí cílových skupin. Půjde o mladé lidi do 35 let či o seniory. Na dostupné bydlení si dále sáhnou i lidé, kteří vykonávají pro obec nebo město potřebné povolání.