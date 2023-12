Velkolepé plány na nové byty v Praze. V nabídce je ale jen tak neuvidíte

Dostupnosti bydlení nepomáhá ani aktuální situace, ve které se v důsledku dramatického růstu úrokových sazeb celý trh nachází už více než rok. Zájem nakupovat bydlení byl u potenciálních kupujících odložen do dalších let, kdy by financování mělo být levnější a developeři na to samozřejmě reagovali. Nechtěli totiž stavět byty za stavební náklady, jako například v loňském roce a zároveň kvůli malé poptávce snižovat prodejní cenu.