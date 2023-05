Vláda oseká stavebko. Spořitelny si zkusí udržet zákazníky přes lepší úrok

Součástí záchrany státního rozpočtu má být také změna nastavení u Čechy oblíbeného stavebního spoření. Dojít má k významnému omezení státní podpory, na kterou byli spořitelé dosud zvyklí. Návrh je součástí souboru několika desítek úsporných opatření z minulého týdne, která mají státní pokladně ušetřit i přinést desítky miliard korun.

Dosud byla tato podpora nastavena do výše deseti procent z ročně uspořené částky, nejvíce ale ze základu 20 tisíc korun za rok. Každý rok tak mohl majitel stavebního spoření získat od státu dva tisíce korun. To by se ale od roku 2025 mělo změnit a podpora ze strany státu klesne na polovinu, tedy na tisíc korun za rok. Už nyní je proto jasné, že celkový výnos spoření výrazně klesne.

Pro představu dnes stavební spořitelna Modrá pyramida slibuje svým spořitelům roční zhodnocení 6,5 procenta. „Se sníženým státním příspěvkem na tisíc korun by se roční zhodnocení stavebního spoření na dobu šesti let mělo pohybovat kolem 4,5 procenta,“ uvedl Pavel Zúbek, tiskový mluvčí Komerční banky, pod kterou Modrá pyramida spadá.

Změna by se navíc podle dokumentu Ministerstva financí měla týkat nejen nových smluv, ale i těch stávajících.

Výnos ze spoření v číslech

V konkrétních číslech jde o tisíce korun. Na změnu výnosů se můžete podívat v modelovém příkladu, který připravila redakce Seznam Zprávy, níže.

Vládní návrh na snížení státní podpory vyvolává ale několik otazníků. Zatím totiž není jasné, zda zůstane zachována desetiprocentní sazba, ze které se podpora vypočítává. Tato úprava by mohla celkový výnos ze spoření ještě snížit.

„Nabízí se například snížení sazby státní podpory z dnešních 10 % na 5 %, takže pro získání plné státní podpory by bylo třeba i nadále spořit 20 000 korun ročně. Zhodnocení vkladů klienta měřené v procentech by ale bylo nižší,“ vysvětluje Petr Kielar, nezávislý konzultant stavebního spoření a zakladatel serveru Stavebky.cz.

Boj o klienty

Ať už vládní návrh projde v jakékoliv podobě, která bude zahrnovat snížení státní podpory spoření, půjde o negativní zprávu jak pro samotné spořitelny, tak i jejich klienty.

„Snížení státní podpory je nepochybně negativní zprávou, která některé klienty odradí. Na druhé straně má stavební spoření sloužit především pro financování bydlení formou úvěrů ze stavebního spoření. A klienti, kteří mají zájem o úvěr ze stavebního spoření, budou snížením státní podpory dotčeni minimálně. Výhoda levného úvěru je násobně vyšší než státní podpora,“ uvádí Petr Kielar pro Seznam Zprávy.

V delším horizontu je ale podle jeho slov třeba počítat se snižováním objemu vkladů, které slouží jako zdroje pro poskytování levných úvěrů ze stavebního spoření. „Pokud by vklady klesly příliš, tedy spořilo by málo klientů, musely by stavební spořitelny zpřísnit podmínky pro přidělení a to by zhoršilo dostupnost levných úvěrů,“ dodává nezávislý konzultant.

Vyšší úroky a bonusy

Ačkoliv bude snížení státní podpory pro stavební spořitelny jistě bolestivé, dá se podle odborníka očekávat, že se se změnou spoření vypořádají. Vzhledem k očekávanému odlivu nových klientů ovšem započne mezi spořitelnami konkurenční boj o ně.

Spořitelny budou muset své tarify přizpůsobit tak, aby bylo pro klienty stavební spoření stále zajímavé. „Domnívám se, že stavební spořitelny budou navyšovat úročení vkladů nebo nabízet jiné bonusy, kterými budou nahrazovat chybějící státní podporu,“ uvedl Kielar.

Na druhé straně budou podle jeho slov muset stavební spořitelny provést také revizi podmínek pro přidělení, protože dosavadní přebytek levných zdrojů pro poskytování úvěrů ze stavebního spoření se nepochybně sníží.

Nadcházející kroky stavební spořitelny zatím odmítly komentovat.

Podle Asociace stavebních spořitelen její členové od počátku diskuzí o úpravách státní podpory usilovali o to, aby byl původní příspěvek zachován a s ním byla zachována i atraktivita stavebního spoření nejen jako spořicího, ale také úvěrového produktu. „Respektujeme dohodu vládní koalice,“ dodává asociace ve svém vyjádření.

Stavebko i u banky

Pomyslný otazník stojí také před plánem vlády na rozšíření možnosti poskytovat stavební spoření i běžným bankám. V dnešním pojetí jsou to totiž právě pouze stavební spořitelny, které mohou spoření v této podobě nabízet. A ty naopak nemají právo nabízet jiné bankovní produkty.

„Toto oddělení činností existuje proto, že stavební spořitelny mají, díky státní podpoře, levná depozita. A je v zájmu státu, aby tyto levné zdroje byly používány na levné úvěry na bydlení,“ uvádí vysvětlení analýza serveru Stavebky.cz.

Pokud by stavební spoření začaly nabízet nově také banky, v konečném důsledku by přispěly ke zvýšení počtu klientů, kteří budou dostávat státní podporu. Logicky by se tak mohly nároky na státní rozpočet naopak zvýšit, navzdory nižší státní podpoře.

„V takovém případě budeme zřejmě svědky rychlé integrace existujících stavebních spořitelen do mateřských bank. Pak již bude velmi snadné zrušit státní podporu úplně. Protože zrušení jednoho finančního produktu je mnohem jednodušší než zrušení pěti stavebních spořitelen,“ upozorňuje Kielar.

Budoucnost této změny ale zatím není jasná. Dokument na stránkách Ministerstva financí byl jen několik dnů po oznámení plánu změněn. V nové podobě už návrh na rozšíření možnosti poskytovat stavební spoření v bankách už není.

Trh stavebních spořitelen: Stavební spoření patří k nejrozšířenějším spořicím produktům – aktuálně stavební spořitelny spravují 3,3 milionu smluv o stavebním spoření. Počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření se podle statistik Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) za poslední 3 roky stabilizoval na úrovni přes 500 tisíc ročně a i letos bude pravděpodobně tento počet sjednán. Zhruba 70 % úspor ze stavebního spoření je podle dlouhodobých výzkumů AČSS použito za účelem renovace bydlení nebo pořízení vybavení do domácnosti, zhruba 20 % na spoření pro děti či na horší časy a jen přibližně desetina využívá stavební spoření k jiným účelům. 113 miliard Kč ročně poskytnou stavební spořitelny na úvěry na potřeby bydlení.

„V oblasti úprav státní podpory stavebnímu spoření je v tuto chvíli definitivní vládní shoda pouze na omezení příspěvku na polovinu, tedy na maximálně 1000 Kč ročně. Ostatní návrhy včetně rozšíření okruhu poskytovatelů stavebního spoření také na banky navržené experty z NERV budou předmětem dalších jednání mezi Ministerstvem financí a zástupci stavebních spořitelen a bank,“ reagoval na změnu Petr Habáň, tiskový mluvčí resortu.