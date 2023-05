Kvůli válečné dani si Orlen Unipetrol snížil zisk

V tuto chvíli jede rafinerie v Kralupech kompletně na neruskou ropu a rafinerie v Litvínově zejména na ruskou. Společnost tak využívá ruskou ropu z necelé poloviny, ale věří, že do konce roku podíl klesne na zhruba 30 procent. Kompletní přechod na „neruskou“ ropu by se pak měl konat do roku a půl. K tomu je potřeba navýšení přepravních kapacit v ropovodu TAL a také investice v litvínovské rafinerii.

Roční produkce nafty Orlen Unipetrol je 3,4 milionu tun. Spotřeba v Česku je ale o necelé dva miliony vyšší. V minulosti tak padaly návrhy, že by Česko mělo být soběstačnější a firma by měla navýšit výrobu. O tom ale společnost neuvažuje. „Snažíme se udržet současnou výrobu, i to je pro nás výzva. Z technologického pohledu výrobu navýšit můžeme, ale byly by to náklady někdo okolo 20 miliard k navýšení o čtvrtinu,“ dodává Wiatrak s tím, že o navýšení výroby sice bylo v minulosti pár schůzek se zástupci státu, ale předpokládá, že takový scénář na straně vlády dnes už ani neexistuje.