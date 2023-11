Český Accolade míří na Záhřeb. „Jsme zrcadlo infrastruktury,“ říká jeho šéf

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Skupina Accolade míří do Chorvatska. Firma tam získala povolení pro výstavbu haly o velikosti 50 tisíc metrů a čeká na vhodného investora. „Investice se může pohybovat v úrovni 1,5–2,5 miliardy korun, podle toho, jak bude technologicky náročná,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys zakladatel Accolade Milan Kratina s tím, že aktuálně probíhají jednání s několika klienty a společnost věří, že v roce 2024 začne výstavba.

„Chorvatský industriální trh se primárně rozjíždí hlavně kolem Záhřebu, takže i náš první projekt bude u Záhřebu, ale koukáme i na další lokality, jako je například přístav Rieka,“ dodává Kratina s tím, že chorvatský trh je optimální lokalita. Má vhodné průmyslové plochy pro výrobu i zásobování, neobsazenost průmyslových parků je téměř nulová, a navíc je součástí eurozóny a schengenského prostoru. Na rozdíl od Česka pak v zemi není problém sehnat zkušenou a technicky vzdělanou kvalifikovanou pracovní sílu.

Už brzy: Seznam Zprávy a žebříček nejhodnotnějších firem

„Pro nás je to další cesta, jak doplnit portfolio nemovitostmi, které zase mají o něco vyšší výnos, než je třeba Česká republika nebo západní Evropa,“ dodává. Projekt je situován v oblasti Donja Bistra severně od Záhřebu. Výhodou lokality je její bezprostřední napojení na dálnici s dostupností do Rakouska, Slovinska, Maďarska, severní Itálie a přes srbský Bělehrad až do Istanbulu. V parku navíc Accolade počítá s možností dalšího růstu až na 300 tisíc metrů čtverečných.

Nájemce ještě před stavbou

Kromě toho firma působí i v Polsku, Německu, Nizozemsku, Španělsku i na Slovensku. „My do hal investujeme rádi. Staví se stále, i když se staví těžce, protože se těžce povolují. Důležité ale je, že klienti jsou,“ říká Kratina a dodává, že jeho společnost v drtivé většině investuje do výstavby již předpronajatých hal.

Industriální plochy v Česku Plocha: Podle společnosti Industrial Research Forum dosáhla celková nabídka moderních industriálních ploch v Česku v 1. čtvrtletí roku 2023 hranice 11 milionů metrů čtverečních. Místo: Více než polovina aktuálně rozestavěných prostor na haly se nachází v Karlovarském, Plzeňském a Jihomoravském kraji. Nájemné: Nejvyšší dosahované nájemné bylo na úrovni 7,7 až 7,9 eura (189–194 Kč) za metr čtvereční měsíčně. Speciální nabídky v Praze však začínají i na 8,5 eura (209 Kč) za metr čtvereční měsíčně. Developeři Mezi největší hráče na trhu patří Panattoni, VGP, CTP, ProLogis, Garbe, GLP. Investoři do výstavby Accolade, Conseq

I on ale potvrzuje, že poptávek je méně než v minulosti a že jiní jsou i zákazníci. „My jsme vlastně zrcadlo celé infrastruktury. Vidíme, že poptávek je početně méně, ale jsou to zase opravdu velké projekty. Máme výrazný nárůst průmyslu – více než polovina nájemců v roce 2023 je spojena s průmyslem,“ říká Kratina s tím, že většina nájemců jsou výrobci. „Speciálně v automotivu je vidět, jak se společnosti chystají na možná delší dobu funkčnosti současných modelů se spalovacími motory. Možná obecně nechtějí riskovat, že by se ty výroby mohly zastavit a že by zákazníci neměli náhradní díly, takže ty poptávky jsou relativně veliké,“ dodává.

Rezidenční projekty stojí, kancelářské budovy dojíždí

Aktuálně je v Česku ve výstavbě 1,4 milionu metrů čtverečných průmyslových ploch. Na strop tím ale Česko podle Milana Kratiny rozhodně nenaráží. „Strop je daný poptávkou,“ vysvětluje a připomíná, že společnost dlouhodobě investuje do přípravy území v celé Evropě.

Accolade jako investor Mezi největší realizované průmyslové parky patří: Ostrov u Stříbra – je zde jeden z největších nájemců v portfoliu KION. Cheb South + Cheb – Cheb South: součástí parku je nejekologičtější industriální budova světa, která obdržela certifikaci udržitelnosti na úrovni „Outstanding“ a rekordní skóre 90,68 %. Cheb byl vyhlášen nejlepší průmyslovou zónou roku 2017 ve střední Evropě. Mezi největší nájemce patří: DHL, Tchibo (2021 největší dokončená průmyslová budova v ČR), KION, Raben, Amazon.

Počet zemí, ve kterých působí: sedm – Česko, Polsko, Německo, Španělsko, Nizozemsko, Chorvatsko a Slovensko, v plánu jsou další expanze. Zdroj: Accolade

„Bez připraveného území nemáte šanci získat klienty. Problém České republiky je v tom, že nevíte, co se vám na konkrétním pozemku podaří povolit, ačkoliv je v územním plánu a očekáváte nějakou právní jistotu.“ Podle Kratiny by navíc Česko mělo být za průmyslovou výstavbu rádo. „Měli bychom si říkat, zaplaťpánbůh že jsou tady hráči, kteří investují do 1,4 milionu metrů hal ve stavebnictví, protože to stavební společnosti nebudou mít lehké. Teď dojíždí kancelářské budovy, které se začaly dělat dva až tři roky zpátky, žádné nové nestartují a rezidenční projekty stojí.“

Tento text je součástí projektu Česká elita, v rámci kterého Seznam Zprávy sestavují žebříček 100 nejhodnotnějších českých firem. Hlavním partnerem je Burza cenných papírů Praha, partnery projektu jsou ČSOB, Galileo, Orlen Unipetrol, Deloitte a Kunsthalle.