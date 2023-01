O2 arena hlásí rekord: Češi na kultuře nešetří, ale pořadatelé se bojí

I když to tak počátkem loňského roku možná nevypadalo, libeňská O2 arena má za sebou veleúspěšný rok – a rekordní návštěvnost. V roce 2022 ji a k ní patřící O2 universum navštívilo 1 080 220 lidí, tedy nejvíc v celé historii. Pro samotnou O2 arenu jde pak o druhý nejlepší výsledek po roce 2015, kdy Česko hostilo hokejový šampionát.

„To číslo je o to hezčí, že jsme ho dosáhli během deseti měsíců, protože covidová omezení pro hromadné akce skončila až na konci února,“ říká Robert Schaffer, šéf společnosti Bestsport, která O2 arenu provozuje.

Za vysokými čísly sice stojí hlavně koncerty odložené z covidové doby a prodané dopředu, přesto provozovatelé arény nemají pocit, že by lidé na návštěvách kultury a sportu začali šetřit.

„Celkově u akcí zatím necítíme, že by byl nějaký velký propad. Například bych čekal, že lidé začnou šetřit třeba na pravidelných návštěvách hokejových zápasů. A ty jsou zatím velmi pěkné,“ dodává Schaffer.

„Určitě nastane propad. Pořadatelé jsou dnes pod velkým tlakem z pohledu cen energií. Je totiž problém naplánovat akci, kdy musíte stanovit ceny vstupenek v tom čase, kdy je dáváte do prodeje, ale samotnou akci odehrajete až za rok. A vy nevíte, jaké budou náklady a inflace. Pořadatel tak netuší, jestli ho akce vyjde na dva miliony, nebo na čtyři,“ dodává Schaffer, podle kterého tak aréna určitě letos čísla z minulého roku nezopakuje a úspěchem bude 800 tisíc.

Uspořádat akci dnes je podle něj v průměru o čtvrtinu dražší, než tomu bylo v roce 2019, což se teď projevuje i v cenách lístků. „Teď to zdražení odpovídá 15 procentům, ale je to akce od akce,“ dodává. Další zvýšení cen by přinesla i změna DPH, o které teď vláda mluví.