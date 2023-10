Peníze nejsou všechno, zjistili mladí a vykolejili manažery

Podnikatelé se do soutěže mohou hlásit sami, ale nominovat je může i veřejnost. Přihlášky a nominace je možné podávat do 20. října 2023.

Výběr českých finalistů není poslední zastávkou. Finalisté následně míří ještě do mezinárodního finále v Monte Carlu, kde se utkají o světový titul EY Podnikatele roku.

„Najít kvalitní zaměstnance je sice v současné možné, ale je to velmi náročný proces, který dlouho trvá. Konkurence na pracovním trhu je opravdu extrémní,“ popisuje aktuální stav Kneiflová.

Největší poptávka je podle jejích slov aktuálně po specialistech všeho druhu. „Je vidět, že firmy hledají zaměstnance se specifickým know-how a je to pro ně velmi obtížné. Stále častěji se proto rozhlížejí v zahraničí,“ říká v Agendě SZ Byznys.

Zaměstnancům, speciálně mladé generaci, navíc podle jejích slov dnes už nestačí pouze obstojná výše mzdy. Zásadní je pro ně totiž například ve srovnání s generací X (lidé narození v období přibližně od poloviny 60. do poloviny 80. let, pozn. redakce) důraz na flexibilitu.

„Mladé generaci je potřeba se přizpůsobit, protože oni se nám nepřizpůsobí. Je vidět, že oni potřebují mít co nejvíce zkušeností, které jim jste schopni nabídnout. Chtějí si vše zkusit a na základě toto se teprve rozhodují, co chtějí v životě dělat,“ říká Kneiflová.

V této souvislosti by podle jejích slov trhu prospělo alespoň mírné pročištění, které by tyto požadavky vrátilo zpět do reality.