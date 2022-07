Peřiny jako od babičky si v létě beru do karavanu, říká „ministryně spánku“

Po porodu prvního ze tří dětí hledala kvalitní ložní prádlo a prý nenašla, co chtěla. Buď bylo povlečení nekvalitní, drahé, nebo se jí nelíbil potisk či přístup e-shopu. Tak si založila vlastní.

Terezie Täubelová s titulem z prestižní Kolumbijské univerzity opustila kariéru na Ministerstvu zahraničních věcí, kde se účastnila misí v Afghánistánu a měla namířeno do NATO. A vytvořila vlastní značku s luxusním ložním prádlem. S úsměvem o sobě říká, že je teď ministryní spánku.

„Pro mě vždycky byla ložnice zásadní místo. Hrozně moc záleží na tom, kde usínám a do čeho se probouzím. Náhle mi zemřel táta a já nečekaně zdědila nějaké peníze. Nechtěla jsem je jenom tak utratit. Velmi silně jsem cítila, že za ně chci něco vybudovat, přetavit je v něco krásného,“ říká majitelka značky Terezie Täubelová.

Navázala tak na rodinný příběh. Už její prababička Marie Líkařová vlastnila za první republiky obchod s ložním prádlem. Sama tehdy vybírala materiály a na povlečení vyšívala monogramy budoucích majitelů. Rodinná tradice ale nepokračovala, v roce 1948 jí vše zabavili komunisté. Obchod sebrali, její příběh i samotné povlečení v rodině ale zůstaly dodnes. „Když mi umírala babička, bylo jí 96 let a ležela v povlečení, které dostala ke svatbě od své maminky,“ říká Terezie a vysvětluje, že právě takové povlečení, které přežije generace, chce sama prodávat.

„Myslím, že babička by byla moc hrdá, že ten příběh její maminky, který je velice bolestivý, je vlastně slyšet. A že na něj někdo navazuje, doufám, že by byla pyšná,“ říká majitelka firmy.

Rodinnou historii připomíná i v samotném názvu Marieli, inspirovalo ji jméno prababičky. Terezie začala studovat látky, materiály, obvolala výrobce textilu po celém světě. Domů si nechala posílat vzorky, které prala, žehlila, spala v nich. Po důkladném zkoumání zjistila, že prádlo se dá ušít za podstatně příznivější ceny a že je to podle jejích slov ohromná díra na trhu.

Terezie Täubelová odjela na léto s dětmi po Evropě. Do karavanu si bere místo spacáku peřiny, které vyrábí.

„Zrovna to analyzujeme, protože se do toho nechceme pouštět úplně bezhlavě a bez dat. Investice nebude velká, jsme schopni to sami financovat z provozních zdrojů, takže v řádu stovek tisíc,“ vysvětluje v Ženském byznysu s tím, že nejdražší na tom všem bude sklad.