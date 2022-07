Nefňukej a makej! Vybrečíme se a druhý den zase do práce, říká šéfka Ryoru

„Velké řetězce nás bijí poplatky. Jsou totiž různé poplatky za aktivity. Za otevření a remodeling nové prodejny, marketingové aktivity, logistické bonusy… a když si to všechno sečtete, tak to všechno stojí strašně moc peněz. Zatím nám to smysl dává, ale pokud by se poplatky ještě navýšily, tak končíme a už budeme prodávat pouze sami,“ vysvětluje, proč chce mít silnou síť vlastních prodejen s personálem, který bude umět s výběrem kosmetiky poradit.

To vše přichází v době, kdy je stejně jako pro jiné výrobce i pro výrobnu v Kyšicích u Prahy těžké udržet krok se zdražováním. „Nejhorší bylo zdražení suroviny o 134 procent. Takže to rozdýcháváte, ale pak si řeknete, co vám zbývá. Valí se to na nás ze všech stran. Vybrečíme se a druhý den zase jdeme do práce,“ říká šéfka a majitelka firmy s tím, že je také trápí vyšší ceny energií.