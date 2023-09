Český Rohlík spolkl německého konkurenta

Knuspr ze skupiny Rohlik posílil na německém on-line trhu s potravinami. Od české investiční skupiny Rockaway Capital koupil firmu Bringmeister.

Rockaway za to získá podíl ve skupině Rohlik Group. Jeho výše bude záviset na výsledcích zfúzované firmy v příštím roce.

„Obchod je konstruovaný tak, že záleží na tom, kolik zákazníků konvertuje. Obchod je ale akciový, to znamená, že my jsme nemuseli vytáhnout z peněženky ani euro,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys zakladatel Rohlik Group Tomáš Čupr s tím, že aktuálně má Bringmeister zhruba 250 tisíc zákazníků a tržby 100 milionů eur. Akvizice tak Rohliku urychlí expanzi na německém trhu a pomůže k dosažení rychlejší ziskovosti.

Rohlik vstoupil na německý trh v roce 2021 a funguje v okolí Mnichova, Augsburgu a Frankfurtu nad Mohanem. Díky akvizici se rozšíří i do Berlína.

Bringmeister na německém trhu působí už od roku 1997, začínal v rámci retailové skupiny Edeka, před dvěma lety ho získala česká skupina Rockaway. Skupina Rohlik letos dosáhla obratu 750 milionů eur, po akvizici čeká obrat blížící se 900 milionů eur.

Proč jste vlastně koupili Bringmeister? Dosud jste rostli spíš organicky…

Bringmeister nám byl nabídnutý ještě v době, kdy ho vlastnila Edeka. Několikrát jsme se i bavili s Jakubem Haverlantem poté, co ho získalo Rockaway. Makroekonomický sentiment se ale změnil a peníze jsou dražší. Pro firmy jako Bringmeister už není tak jednoduché peníze získat. Dokázali jsme se tak domluvit na dobrých podmínkách.

Ty důvody jsou jednoduché. Přešli jsme na profitabilní model a v Německu bychom už během příštích měsíců měli být ziskoví. Máme sklad v Mnichově a všechny zákazníky Bringmeisteru začneme obsluhovat z našeho skladu. Kupujeme si zároveň Berlín, kde jsme nebyli a kde mají sklad vhodný pro automatizaci. Když ho předěláme, okamžitě začneme i v Berlíně vydělávat. Na německém trhu přitom všichni zatím prodělávali velké peníze.

Jaká tedy byla cena, jestliže se vám už teď nákup vyplatil?

Obchod je konstruovaný tak, že záleží na tom, kolik zákazníků konvertuje. Obchod je ale akciový, to znamená, že my jsme nemuseli vytáhnout z peněženky ani euro. Za kolik to bude, teď vlastně ani nevím, každopádně je to pro Rohlik velice dobrý deal.

250 tisíc zákazníků a sto milionů tržeb

Kolik má Bringmeister zákazníků a jaké má tržby?

Asi 250 tisíc zákazníků v Berlíně a Mnichově. Tržby zhruba 100 milionů eur.

Jak velký podíl teď budete mít na německém trhu?

Na německém trhu jako takovém jsme zatím velice malí, to jde do desetin procenta, protože jsme v několika málo městech. My si ale dnes budujeme základy pro budoucí růst a chceme růst ziskově.

Třeba v Mnichově je náš tržní podíl zhruba třetinový. Díky spojení s Bringmeister jsme největší hráč v Mnichově a Berlíně. Když se nám to podaří i v dalších městech, najednou i ten podíl na celém trhu vypadá velice zajímavě. Tohle spojení, o kterém se bavíme, je velmi unikátní věc. Všichni z Německa utíkají, my konsolidujeme, nakupujeme a expandujeme.

A půjdete do dalších měst? Kdy?

Půjdeme. Makroekonomický sentiment způsobil, že firmy se dnes musí koukat na spodní hranici. Zatímco v roce 2021 by nám někdo dal půl miliardy eur a řekl: prostě běž, teď vám dá sto milionů a řekne: ukaž mi další tři až čtyři profitabilní města a já ti pak dám dalších sto. Ve chvíli, kdy ziskovostí odemkneme další peníze, velice rychle otevřeme Hamburk, Düsseldorf a Kolín. Naše ambice je mít do roku 2030 20 měst v Německu.

Itálie a Španělsko? Jde o desítky milionů korun

Na to stačí peníze, které jste dostali od investorů na rozvoj, tedy 16 miliard korun, nebo budete potřebovat další injekci?

Stále stačí. Možná si ještě v budoucnu půjdeme na trh pro další injekci. Musíme vždy sledovat to, že evropský trh je zhruba 1700 miliard eur a dobýt ho za několik málo miliard eur je pořád dobrá investice.

V čem je Německo jiné než Itálie a Španělsko, kde jste naopak zastavili?

Jde o fokus a peníze. Když vyhrajeme Německo, budou i další země. Když teď rozmělníme pozornost a peníze do tří zemí - na Itálii, Španělsko a Německo –, je šance, že každou z nich uděláme trochu špatně.

My jsme to tam ale spíš „zapouzdřili“, než že bychom utekli. Myslím si, že se tam třeba do pěti let vrátíme. To už ale budeme mít v Německu tři až čtyři miliardy eur obrat.

A kolik to „zapouzdření“ zemí stálo? Kolik peněz jste mohli investovat v Německu?

Jednotky milionů eur. Vím, že to jsou desítky milionů českých korun, ale v obrázku Evropy je to zanedbatelná částka.

Zákazníci v Evropě jsou stejní

Jsou zákazníci v jednotlivých evropských zemích hodně odlišní?

Ne. Je strašně zajímavé, že v naší cílové skupině chtějí super sortiment a chtějí ho rychle. To je pro ně nejdůležitější, až pak je cena. Ale my dnes i v té ceně hrajeme dobře. Jsou samozřejmě nějaká lokální specifika, třeba když má Maďarsko 50 procent inflaci, nebo když tamní vláda dělá nějaké zásahy, ale ten zákazník je na konci dne velice podobný.

Jak moc došlo od covidu k ochlazení on-line trhu potravin? Turecký startup Getir odešel z několika trhů, americkému Instacart po vstupu na burzu jeho hodnota akcií propadla o 23 procent…

K ochlazení trhu nedošlo. Vím, že každý zakladatel říká, že vytvořil něco unikátního a že my v Česku dnes tu kombinaci rychlosti doručení a sortimentu považujeme za automatickou, na zahraničních trzích to ale tak není a je po tom poptávka.