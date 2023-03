Rusnok předpovídá letošní inflaci a varuje: Silná koruna nás nezachrání

ČNB ve své aktuální prognóze počítá s tím, že už příští rok se inflace vrátí do svých letitých mezí, tedy ke dvěma procentům. Rusnok je však skeptický. „Tomu, že bude příští rok inflace blízká dvěma procentům, nevěřím. Jeden rok se to může stát, ale čekají nás léta s o něco vyšší inflací, než jsme byli zvyklí. Tři až pět procent je něco, na co si budeme muset zvyknout,“ uvedl Rusnok pro SZ Byznys.

Člen současné bankovní rady Tomáš Holub uvedl, že jeho noční můrou je to, že „namísto aby ČNB začátkem příštího roku uvažovala o tom, jak sazby rychle snížit ze sedmičky na čtyřku, bude si muset říct, že to nestačilo a že musí tu sedmičku držet další rok,“ jak řekl Holub deníku E15.

Rusnok však nevěří, že tzv. politika silné koruny, kterou razí jeho nástupce ve funkci Aleš Michl, výrazně přispívá ke snížení inflace. „To, že nás silná koruna zbaví inflace, je iluze, To by musela posilovat o desítky procent.“

A pokud koruna začne posilovat výrazněji, může to podle Rusnoka být problém. „Zatím je to posílení kolem pěti procent, to je ekonomika schopná skousnout. Kdyby to mělo jít někam k deseti procentům, začne to být problém a bude sílit tlak na to, aby s tím centrální banka něco dělala. Nevěřím, že mu odolá donekonečna.“