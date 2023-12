O vážné nemoci u dětí se nemluví. Proto Vlček s manželkou staví hospic

„V nadaci vidíme, že peníze skutečně lidem pomáhají. Je to taková rychlá věc, která může nějaký problém vyřešit nebo nějaké téma posunout ve společnosti dál,“ vysvětluje Ondřej Vlček a přidává i příměr z finančního světa, ve kterém se pohybuje. „Vidíme i návratnost investice – dostavuje se pocit štěstí nebo nějakých hormonů, které prostě fungují. My jsme v tom moc rádi.“

Téma dětské paliativní péče se právě díky manželům Vlčkovým dostává v Česku stále více a více do širšího povědomí. „Zhruba každý 94. rodič v České Republice se dozvídá, že jeho dítě je vážně nemocné. To je hrozně vysoké číslo, těch lidí, kteří se kolem nás pohybují a jsou tomuto problému vystaveni, je opravdu hodně. Přijde mi proto hodně nefér, že většinová společnost o tom nemluví. Tak se to snažíme nějakým způsobem posunout,“ vysvětluje Vlček.