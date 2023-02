Na dnešní valorizaci budeme vydělávat ještě 15 let. Snižme ji, vyzývá ekonom

Zbrzdění červnové, a tím i následných valorizací penzí (tedy automatického navyšování podle míry inflace) je podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí. Navyšování důchodů je prostě až moc drahé. Opoziční politici z ANO a z SPD naopak mluví o asociálním kroku a o „okrádání“ či „ožebračování“ důchodců.

Průměrný měsíční důchod vzroste podle novely od června o 760 korun místo o předpokládaných 1770 korun. Stát tak podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun.

Je to jakási nutná záchranná brzda, řekl o plánu vlády ekonom Filip Pertold. Podle něj totiž nejde jen o aktuální krok, který bude mít dopad na letošní rozpočet a jeho schodek. Zásah se projeví v horizontu 15 až 20 let. Osekání valorizace v červnu ušetří státu 15 až 20 miliard korun, ale v delším horizontu to budou stovky miliard, tvrdí Pertold.

Opozice už ohlásila dosud největší obstrukce a poslance pravděpodobně čekají i noční jednání. Spory budí i to, že dolní komora má na žádost vlády projednat omezení růstu penzí zrychleně ve stavu legislativní nouze. Pokud bude předloha přijata, pravděpodobně skončí u Ústavního soudu. Strany vládní koalice mají ve Sněmovně na její prosazení dostatek hlasů.

Sněhová koule

Pertold navyšování penzí přirovnal ke sněhové kouli. Valorizace totiž skokově navýší částku, kterou důchodce dostane, a právě z její konečné sumy se pak vypočítává další valorizace. „Čím vyšší důchod, tím vyšší navýšení,“ vysvětlil.

Pokud by vládní koalice nyní změnu neprosadila, červnová valorizace by stála rozpočet o 100 miliard korun navíc, řekl ekonom. A jelikož jsou důchody mandatorní, tedy povinný výdaj, stát by na něj peníze prostě nějak najít musel. „Buď se ještě více zadlužit, nebo zvýšit daně,“ popsal možnosti Pertold. Už nyní je přitom schodek 300 miliard korun.

Důvodem pro pravidelné zvyšování důchodů je současná vysoká inflace. Ta se vypočítává podle cen „spotřebního koše“, tedy toho, co lidé nakupují, a důchodci mají tento koš specifický, jiný než zbytek populace.

Podle něj také stopka valorizace omezí vlnu lidí, kteří předčasně odcházejí do důchodu. Dělají to totiž často právě proto, aby stihli valorizaci. Tedy aby se vešli do jejího termínu.

Současný systém je podle Pertolda málo zásluhový, ale zvyšovat zásluhovost právě v současné době vysoké inflace je zase nesmyslné. Pokud by vládní návrh prošel, byly by podle něj důchody o něco spravedlivější, protože by nová valorizace méně „sebrala“ těm s nejmenší penzí.

A ekonom si ani nemyslí, že by osekání valorizace bylo nějakým zásadním porušením sociálního smíru.

„Průměrný důchod vyrostl na 48 procent průměrné mzdy a to tady nebylo, myslím, 30 let. Až na výjimky byli důchodci nejlépe chráněnou skupinou proti inflačním šokům,“ prohlásil Pertold.

Pokud nyní dojde ke korekci (myšleno vládní návrh na nižší valorizaci), tedy když ty nejvyšší důchody budou poníženy, tak si nemyslím, že dochází porušování sociálního smíru, dodal.