Teprve měsíc šije plavky pro „vybíravé“ Češky. Z nuly chce na sto milionů

Terezie tam po promoci na VŠE nastoupila jako marketingová specialistka a později se stala kreativní manažerkou. Sedm let zodpovídala za tvorbu kolekcí spodního prádla a plavek. Ještě o pár let později řídila značku z pozice generální ředitelky a byla spolumajitelkou firmy.

„Původně jsem sháněla kapacitu v České republice, ale po covidu byly buď plně obsazené, nebo dílna nebyla tak vybavená stroji, aby je ušili podle mých představ. Když jsem viděla vybavenost dílen v Itálii a zručnost švadlen s dlouholetou zkušeností, bylo to, jako když přijdete do skvěle vybavené kuchyně,“ vysvětluje Terezie Trusinová, proč nešije prádlo doma.

„Kupodivu se zatím daří, vratky jsem měla asi jen dvě, protože zákaznice si spletla velikost, takže jsem zatím nadšená. Ale mě se na to neptejte, protože já mám vždy obrovské ambiciózní plány a ta čísla v hlavě jsem měla někde jinde, ale když se na to podívám reálně, tak na rozjezd jsou ty výsledky velice dobré,“ říká majitelka nové české značky plavek a přiznává, že byznys plán z října loňského roku vzal za své. S tím, jak přišla ukrajinská krize a vysoká inflace.

„Přesto od něj neustupuji a chci čísla, na která jsem byla zvyklá, chci jít k řádu sto milionů. Chci jít cestou, kterou znám. Znám českou ženu, vím, na co se ptá a co potřebuje, jak ji udělat nejkrásnější,“ vypráví s tím, že česká žena je podle ní vybíravá. Chce kvalitu, chce se lišit a taky jí model musí perfektně sedět.

„Strašně je baví mi pomáhat. Jeden mi neustále analyzuje data a účetnictví, druhý zase markety, reklamní kampaně, prodeje. Oni se v tom hodně nacházejí a jsou takovým hnacím motorem. Manžel je taková paní Colombová, pracuje v Americe v automobilovém průmyslu. Takže je sice tak trochu neviditelný, ale každý den si voláme a on musí dokola poslouchat, co se podařilo, pláču mu do mobilu a hledám radu, co zlepšit,“ směje se Terezie Trusinová.