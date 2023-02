Výrobci léků se postavili Válkovi. Nabídnou jiné řešení nedostatku léčiv

Česko se už několik měsíců potýká s kritickými výpadky léčiv. A protože z lékáren, byť dočasně, mizí i jindy běžně dostupné léky nebo antibiotika, lidé to pociťují stále silněji a pro vládu se z toho stal i politický problém.

- úprava maximální ceny léků, za kterou může výrobce lék do ČR dodat,

- přísnější opatření k zákazu vývozu léčiv (reexporty do zahraničí),

U východních sousedů systém funguje tak, že pokud do lékárny dorazí pacient s platným e-receptem a lékárna nemá dané léčivo k dispozici, může prostřednictvím řízeného kanálu kontaktovat přímo výrobce a daný lék u něj pro tohoto pacienta objednat. Povinností farmaceutické firmy pak je lék v krátké době (například dva pracovní dny) do lékárny doručit.

Zatímco ve věci zastropování ceny léků se dá očekávat - i vzhledem ke stavu veřejných financí -, že stát výrobce nevyslyší a dál bude usilovat o co nejnižší možné ceny, v jiných návrzích by farmaceutické firmy a ministerstvo shodu nakonec najít mohly. Ve hře je totiž i možnost snazšího dovozu cizojazyčné šarže. To však nyní není možné pro volně prodejné léky, což jsou však často právě ty, které chybí.