Záhadné změny u Sberbank: Firma se do věřitelského výboru dostala díky mailu

Společnost Stema-Tech byla do klíčového insolvenčního orgánu zvolená na návrh Garančního systému finančního trhu. Stejná instituce firmu protlačila svými hlasy na schůzi věřitelů za přispění ČNB.

Státní GSFT vyplácel klientům Sberbank vklady do výše 2,5 milionu korun. Díky tomu je s pohledávkou ve výši 27 miliard korun největším věřitelem Sberbank. Garanční systém zastupuje dlouhodobě vlivný brněnský advokát Richard Tomanek. Ten se svým kolegou Jiřím Jestřábem sponzoroval obě prezidentské kampaně Miloše Zemana a má další vazby směrem k představitelům Hradu.

Firma Stema-Tech o křeslo ve výboru vehementně usilovala od začátku insolvenčního řízení Sberbank. Účast brněnského podniku ve výboru podpořila i insolvenční správkyně Jiřina Lužová. O to zvláštněji působilo, že se zástupce Stema-Techu 6. října ani nedostavil na schůzi věřitelů, která o jmenování firmy do orgánu rozhodla. Zástupci některých věřitelů se nad tím pozastavili a označili to za nestandardní.