Překvapení ve Sberbank. Do věřitelského výboru se dostala neznámá firma

„Společnost Forderungen se stane novým členem věřitelského výboru,“ potvrdila insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová. Dalšími dvěma členy jsou Česká národní banka a státní Garanční systém finančního trhu (GSFT). Právě GSFT coby největší věřitel do výboru Stema-Tech navrhl. Pro účast Stema-Techu ve výboru hlasovala také ČNB.

Redakce SZ Byznys se správkyně rovněž zeptala, zda je standardní, že k operaci s pohledávkou a obměně věřitelského výboru došlo jen krátce poté, co byl výbor ustanoven. „Právo postoupit svoji pohledávku kdykoli v průběhu insolvenčního řízení mají všichni věřitelé,“ odpověděla Lužová.

Další účastníci případu jsou kritičtější. „Postoupení pohledávky v insolvenčním řízení není nic neobvyklého, zejména pokud se očekává delší průběh řízení. Není ovšem běžné to, že se firma Stema-Tech neúčastnila schůze věřitelů, která ji zvolila, věřitelům se ani nepředstavila, její způsobilost být členem věřitelského orgánu byla na schůzi věřitelů zpochybňována z důvodu neplnění zákonných povinností, a postoupení pohledávky se událo jen chvíli po jejím zvolení,“ komentoval insolvenční expert Michal Žižlavský, který zároveň v případu Sberbank zastupuje jednoho z významných věřitelů.

Likvidátorka následně v podaném insolvenčním návrhu Stema-Tech do prozatímního výboru skutečně navrhla. Obdobně vyhověla i dalším žadatelům o členství. Po protestech některých věřitelů se ale nakonec jméno Stema-Techu v prozatímním věřitelském výboru neobjevilo.

Mezi členy soudem jmenovaného prozatímního výboru se však tehdy objevila z řad fyzických osob italská občanka Marie Rosarie Boccuni. Ta byla prvním věřitelem, který se do insolvence se Sberbank přihlásil. A to ve stejný den, kdy likvidátorka podala na Sberbank insolvenční návrh. Italčin advokát Pavel Korman zároveň Boccuni navrhl do prozatímního věřitelského výboru. Na rozdíl od Stema-Techu tomu tehdy soud vyhověl.