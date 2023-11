Až deset procent půdy se nebude sklízet. Plán EU děsí část zemědělců

Má sloužit jako úhor, na kterém by rostly zpravidla traviny nebo nektarodárné plodiny, či ke krajinným prvkům, jako jsou remízky a ochranné pásy. Opatření, které povede ke zvýšení druhové rozmanitosti a navrátí do přírody hmyz a drobné živočichy, jsou zemědělci nuceni plnit, aby získali základní dotace v plné výši.

Podíl neobdělávané půdy by měl postupně narůstat. Část zemědělců to považuje za příliš radikální krok. Naopak s principy víceméně souhlasí sedláci a ekologové, kteří mají spíš dílčí výhrady.

„Prakticky to pro nás znamená nižší osevy běžných plodin, nižší výrobu a tržby, horší ziskovost či vyšší ztrátovost produkce. V kombinaci s rostoucími náklady ‚na všechno‘ to není dobrá kombinace,“ uvedl Petr Kubíček ze zemědělského podniku ZOD Brniště, který je největším producentem krůtího masa v Česku a obdělává 2500 hektarů půdy.

„Málo se akcentuje jeden problém zemědělství a tím je cena prvovýroby. V Evropě jsou velké přebytky, což má vliv na snižování cen. Je tedy logické, že EU říká: Nepěstujte tolik obilovin, něco udělejte pro krajinu a my vám to do určité míry vykompenzujeme. Částečně se snížením produkce zvedne cena prvovýroby,“ věří Štefl.

Předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha připomíná, že zmíněný cíl deseti procent je vize na papíře v evropské strategii, ale zatím nebyla do žádné legislativy přenesena. Svaz, který zastupuje řadu odbytových družstev, sdružujících především středně velké farmy, to však nevidí jako dobrý směr.

„Bylo by dobré podmínky zpřesnit, aby zemědělec musel mít třeba jen pět procent, ale prováděl opatření, která skutečně pomohou krajině. A ne že pouze na svých neúrodných pozemcích dvakrát do roka zmulčuje úhor a stejně tam nic nežije,“ uvedl. Podle něj jsou přínosné například nektarodárné pásy, které bují životem drobného hmyzu.

Připomíná, že tlak na přírodu prostřednictví intenzivního zemědělství je mnohem větší než před desítkami let, kdy se nepoužívala průmyslová hnojiva a chemické látky. „Na část ploch se vrátí hmyz, drobná zvířata, půda se uvede do klidu a prospěje jí to. Může to snížit erozi a zvýšit produktivitu,“ dodal. Hladomor podle něj rozhodně hrozit nebude.