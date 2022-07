Češi mají šanci plynovou krizi přežít bez katastrofy. Když začnou šetřit

Nejhorší scénář by nastal v případě, že Rusko po plánované odstávce plynovodu Nord Stream 1 neobnoví dodávky do Evropy. Plynovod se má znovu rozjet ve čtvrtek, už před jeho odstavením ale dodávka klesla na 40 procent dosavadního objemu. Pokles Rusko zdůvodnilo „vyšší mocí“, omezení se týká velkých německých dovozců Uniper a RWE. Právě tyto firmy jsou hlavními dovozci plynu, který končí u českých spotřebitelů.

Česko však omezení zatím nepocítilo, do země nadále proudí v jednotlivých dnech 60 až 90 procent obvyklých dodávek, v průměru 34 milionů kubíků denně. Jde o plyn z Norska, Nizozemska a Belgie, který částečně kryje nižší letní spotřebu, částečně jde do zásobníků jako rezerva na zimu.

„Zatímco české zásobníky se stále plní, německé se už vyprazdňují,“ podotýká řídící konzultant EGÚ Brno Michal Kocůrek. Není to však podle něj ani tak výraz německé solidarity či loajality, jako spíš výsledek obchodní politiky zúčastněných firem. A nemusí to přetrvat pro případ, že se ruské dodávky dál omezí nebo definitivně skončí.

Tuzemské zásobníky jsou každopádně naplněny už na 77 procent kapacity. Jak tento týden uvedl ministr průmyslu Jozef Síkela, plyn z nich by Česku vydržel do ledna. A pokud se podaří firmě ČEZ nakoupit zkapalněný plyn, který by mohl jít přes čerstvě nasmlouvaný terminál na LNG v Nizozemsku, přežila by země do března.