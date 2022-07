Méně topit a úsporné žárovky, vláda chce šetřit i ve veřejných budovách

Ministerstva průmyslu a obchodu upozorňuje na to, že šetřit by se mělo i ve veřejných budovách. Například snížení vytápění o jeden stupeň může ušetřit mezi pěti a deseti procenty náklady za energie. Vyzývá k používání úsporných žárovek, případně i pohybových čidel a energeticky úsporných spotřebičů. Další návody resort chystá pro firmy a domácnosti, informoval dnes v tiskové zprávě.

Na výrobu elektřiny se v České republice podle MPO spotřebovává zhruba 15 procent zemního plynu. „Šetření elektřinou proto pomáhá i snižovat spotřebu plynu, v jehož dovozu jsme téměř naprosto závislí na Rusku,“ řekl dále Síkela. Dodal, že pro začátek by v kancelářích nemělo být přetopeno, zaměstnanci by před odchodem z práce měli vypnout počítač a místo výtahu použít schody.

MPO ve svém návodu pro státní správy hned v prvním bodě doporučuje investici do energetického auditu a možné zavedení energetického managementu. Dále například radí zvážit renovaci budovy, na což lze získat dotaci.

Evropská komise dnes navrhla, aby unijní země kvůli očekávanému výpadku dodávek ruského plynu v nadcházející topné sezoně omezily spotřebu plynu o 15 procent. Úspory se mají týkat období od konce letošního srpna do konce března příštího roku. Počítat se budou z průměrné spotřeby jednotlivých zemí v tomto období za posledních pět let. Omezit používání plynu by měli podle komise všichni spotřebitelé, od domácností přes úřady či firmy po elektrárny.