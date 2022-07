Ztratí domácnosti ochranu? Německo zvažuje změnu priorit při výpadku plynu

Ruská plynárenské společnost Gazprom, nad kterou má kontrolu Kreml, v polovině června začala omezovat kapacitu plynovodu Nord Stream 1 na zhruba 40 procent původního stavu. Plynovod, který je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do EU, nyní prochází pravidelnou údržbou. Trvat by měla do 21. července a zejména v Německu se objevují obavy, že Gazprom provoz plynovodu po odstávce neobnoví.

Pokud by se tak stalo, Německo by nestačilo naplnit do zimy zásobníky, a průmysl by se při spotřebě energií nevyhnul přídělovému systému. To by vedlo k omezení produkce nebo až k zastavování provozů. Ekonomové se domnívají, že v takovém případě by se největší evropská ekonomika mohla ocitnout v recesi.