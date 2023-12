Češi šetří na módě, čekají na slevy. E-shopy dusí vracení zboží

Čeští zákazníci v obchodech už rok a půl šetří. Část z nich poměrně výrazně také na pořízení nového kousku do svého šatníku. Móda i obuv jsou do určité míry postradatelné zboží.

Podle něj lidé víc přemýšlejí nad tím, co si koupí, zda oblečení skutečně potřebují a více vyčkávají na slevy. „Vede to k tomu, že se snižuje loajalita vůči konkrétním e-shopům a značkám. Nahrává to byznys modelu cenových srovnávačů, ale také módnímu Glami,“ řekl.

Vyhledávač Glami působí na trhu deset let a loni si ze třinácti evropských trhů sáhl na miliardový obrat. Letos odešel z ekonomicky „rozvráceného“ Turecka, kde je šedesátiprocentní inflace a prudce devalvovala měna. Nově však vstoupil do Polska, kde roste nejrychleji ze všech trhů.

Do firmy s dluhem přes tři čtvrtě miliardy korun tehdy vstoupila investiční skupina Natland. Během čtyř let ji očistila, restrukturalizovala a akvizičně spojila s módními e-shopy Different, Bibloo a Urban Store. Letos v březnu z módní investice vystoupila a posílenou skupinu stoprocentně ovládla slovenská společnost Across e-commerce, která působí také v cestovním ruchu, zdravotnictví a realitách.