Češi víc plánují, co si koupí. Muži šetří v hospodě, ženy na oblečení

Místo „náhodných“ nákupů seznam na papíře či v mobilu. Omezování množství zboží. A také rozdílné priority u mužů, žen i mladé generace, na čem šetřit. To jsou trendy uplynulého roku, které popsal průzkum platební společnosti Mastercard.

Část spotřebitelů se proto snaží šetřit. Názory na to, kde škrtat, se však liší v závislosti na věku i pohlaví. Muži na prvním místě omezují útratu při návštěvě restaurací a volnočasových aktivitách. Naproti tomu ženy v prvé řadě více rozmýšlejí, zda je nutné rozšířit svůj šatník a botník.

Genderové rozdíly jsou vidět také v úsporách při nákupu potravin a drogerie. Při pořizování tohoto zboží jsou ženy daleko ostražitější než muži, kteří zpravidla více vydělávají. Vysvětlením může být také skutečnost, že ženy častěji obstarávají nákup tohoto zboží do domácnosti.

„Můžeme se domnívat, že ženy bývají častěji zodpovědné za nákup potravin pro rodinu, mají větší přehled o cenách potravin a řeší rodinný rozpočet. Možná tedy přistupují pečlivěji k tomu, kolik a za co utratí a jak rozloží výdaje za nákupy potravin během měsíce,“ komentuje generální ředitel společnosti Mastercard Michal Čarný.

Trochu jinak se chová takzvaná generace Z, tedy mladí lidé ve věku od 15 do 27 let. Oproti celé populaci šetří méně na většině věcí včetně útrat v restauracích, za zábavu, elektroniku a další zboží. Překvapivě víc šetří na potravinách (41 % vs. 36 %).