Hospody nevymete vyšší daň u piva, ale nenasytní hospodští, píší čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u rozhovoru s ředitelem pivovaru Budvar Petrem Dvořákem, který předpovídá dopady vyšší DPH u čepovaného piva na české hospody.

Richard Tokoš: Asi na tom něco bude. Já osobně jsem pivo k obědu v hospodě důsledně zařízl. Abych platil pomalu 50 Kč za čtyři deci piva v hospodě, když mám doma lahváče půl litru dobrého ležáku za 13 Kč? Kdo chce moc, nemá nic.

Petr Jelínek: Hospody nevymete vyšší DPH, ale nenažraní hospodští, kteří se snaží dohnat ztráty po covidu co nejdřív. Tam, kde jsou hostinští normální, a třeba i ceny jídla jsou snesitelné, je narváno. Prostě to doženou množstvím, což považuji za lepší řešení. Mám u nás vlastní zkušenost. Hospoda, která má jídlo o 30–40 Kč (110/150) a pivo o 5 Kč dražší, je proti té první skoro prázdná, v té první máte problém si sednout.

Alexandr Aleksejevec: Piju pivo jen občas. Tam, kam chodím, je za 49 Kč, v Praze třeba za 65 apod. Takže jestli tam, kam si občas zajdu u nás, bude za 55, pořád to je levnější než v Praze či větších městech. Podotýkám, že tam, kam na chodím, mají vynikající, a restauraci rád podpořím, byť zajdu jen občas. Těch 4–5 piv a 30 korun navíc mě nepoloží. Naštěstí jsem nekuřák, takže nejvíc doplatí ti, kdo ještě k tomu pivu kouří. No a samozřejmě ti, kdo chodí na pivo pořád. Ti si u toho piva zanadávají na vládu a stejně si těch x kousků dají a za pár týdnů si zvyknou.

Michal Doležal: Nákupka 50 l sudu Kozla 11 je teď 1700 Kč. To, že to dál prodávají za 50 Kč/pivo není vina ani DPH, ani současné situace. Je to jen vina obchodníků (hospodských). Pokud někdo, nebo něco vymete hospody, budou to čeští hospodští sami sobě.

Radim Zátopek: Při mé spotřebě 5–6 sklenic točeného piva ročně to s mou peněženkou nezacloumá. Spíše mě zarazila věta „negativní trend vyprazdňování hospod“. Co je na tom negativního? Už tak jsme ve spotřebě piva na předních místech na světě. To má být pocta? Spíš ostuda.

Jaroslav Růžička: Výrobní náklady (včetně dopravy) jsou u sudového piva nižší než u lahvového, přesto je nákupní cena sudového piva z velkých pivovarů pro hospodského výrazně vyšší, než za kolik koupí člověk pivo v obchodě, a kde je v ceně již zahrnutá marže pro obchodníka. Pivovary se na hospodách hojí a pak brečí, že lidé do hospody nechodí. A to ani ta cena lahvového u nás není světoborná, v Německu koupíte v obchodě české pivo levněji než tady.

Petr Kar: A co se takhle zamyslet nad chováním lidí jako celku? Dnešní mladá generace, a vidím to i na svých dětech, už prostě nevidí smysl „zábavy“ sedět v putyce a lít do sebe pivo za pivem, jako to dělali jejich dědové a dneska ještě někde i otcové. Prostě se doba změnila. Když si zajdu do hospody, tak se jdu najíst a k tomu si dám jedno, max. dvě piva a jdu (pak těch pár kaček je o ničem). Moje dcery jdou radši do kavárny či čajovny, nebo někam na drink, ale ne sedět hodiny v putyce a udělat 10 kousků. To samé dnešní mladí muži. Prostě doba „strejců“ vysedávajících „po práci“ v hospodě a dělajících metr piv je nenávratně pryč. A gastro se tomu musí přizpůsobit. A s tím žádná vláda nic nenadělá.

Vendelín Herbert: Máme spotřebu 140 litrů piva na každou osobu (včetně kojenců) na rok. Za námi dlouho nic a až pak se 104 litry to je Rakousko. Ono se nic nestane, pokud to bude dražší.