„Vinařské Palermo, zdražím pivo o šest korun.“ Hospody reagují na změny daní

„Máme signály, že to bude znamenat další odliv lidí z hospod a restaurací. Pochopitelně to přeneseme celé do ceny, takže u nás Plzeň zdraží z 59 na 65 korun,“ říká restauratér ze Zlína Zdeněk Babulík.

„Je to nespravedlivé a znevýhodňuje nás to vůči vinařům, kteří pobírají dotace a prosperují,“ míní Babulík. Ještě ostřejší je jeho kolega Kastner: „Neférovost, kdy vínu dává moravské politické Palermo dárek, dává pivařům, sladařům, pěstitelům ječmene i minipivovarům obrazně pěstí přímo mezi oči.“

Vláda ve svém konsolidačním balíčku totiž chystá zvyšování spotřební daně na lihoviny, a to už příští rok o 10 procent a až do roku 2028 pravidelně o pět procent ročně. Kritizují to i svazy výrobců lihovin, jako jsou Unie výrobců a dovozců lihovin nebo Unie destilatérů, která upozorňuje na to, že zvyšování spotřební daně povede jen k růstu černého trhu.