Firmy začnou na jaře hromadně zvyšovat platy

Zvýšení mezd o 5 až 10 % považuje za rozumné hlavní ekonom Deloitte David Marek. Některé firmy ale kývly na vyšší nárůst, což by se mohlo odrazit na inflaci. „To je vcelku rozumné tempo, které by nemělo vést ke spuštění mzdově-inflační spirály. Nicméně lednový růst mezd v průmyslu a stavebnictví a dílčí informace z některých firem v automobilovém průmyslu ukazují na zřetelně vyšší růst mezd, což už by mohla být komplikace při snižování inflace,“ říká Marek.