Malé obchody dováží stále více zahraničních potravin. České jsou moc drahé

„Tempo zdražování elektřiny a plynu začíná být nereálné a začíná se nám více vyplácet dovoz. Platí to například u mléčných produktů, másla, eidamu a dalších podobných komodit,“ řekl redakci SZ Byznys Josef Plesník, generální ředitel COOP Centrum družstvo, které zajišťuje centrální nákup pro 2 500 družstevních prodejen.

„Na regále můžeme mít jen to, co je výhodné nebo dostupné. Zákazník sice do určité míry preferuje český výrobek, ale náš odhad je, že pokud je podobný výrobek ze zahraničí levnější o 15 procent, začíná preferovat dovoz,“ dodal Plesník.