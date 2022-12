Podívejte se na nejbizarnější obal roku

„Ovoce a zelenina balené do plastu znamená velmi často jeho zbytečné nadužívání. V tomto případě šel výrobce ještě dál a do obalu zabalil nakrájené jablko. Ovoce se tak stává předpřipravenou potravinou, ukazující na to, jak daleko jsme v konzumní společnosti pokročili,“ komentovala obal porota, v níž zasedli děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Vladimír Kočí, majitelka studia Butterflies & Hurricanes a členka iniciativy No Greenwashing Michaela Thomas a Ivo Kropáček z Hnutí Duha.