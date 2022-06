Stamiliardové schodky se staly normou. Češi na stát vydělávají o 20 dní déle

„Vypovídá to zejména o tom, jak si vlády zvykly na nový normál. A znamená to, že česká vláda omezuje výdaje méně než vláda průměrné země OECD,“ vysvětluje Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu. „Zdá se, že za normu bereme stamiliardové schodky.“

„Rychlá řešení v politice asi moc neexistují, obzvlášť když je vláda složená z pěti stran a každé rozhodnutí znamená velký kompromis. Jedním z řešení by bylo privatizovat Budvar nebo jiné státní podniky, jak zmínila Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) před pár dny. Tím by stát získal nějaké finance, i když nevěřím, že by to udělal,“ řekl Martin Pánek z Liberálního institutu.