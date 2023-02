Uhelná renesance oddaluje smrt „odepsaného“ kolosu

Podle původních plánů měla poslední domácí černouhelná firma OKD, kterou po bankrotu v roce 2016 převzal stát, zavřít svou poslední šachtu už začátkem letošního roku. Termín útlumu však Fialova vláda posunula zprvu na letošní druhé čtvrtletí. A těsně před Vánocemi jej nakonec odložila až do konce roku 2025. OKD tak má vytěžit celkem 3,6 milionu tun uhlí, jež by jinak zůstalo pod zemí.

Do roku 2020 prodělávala firma OKD miliardy korun ročně, předloni jí však EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, odpisů a daní, vyskočila na dvě miliardy a hospodaření skončilo 217milionovým ziskem. To však ještě nikdo nečekal, kam se trhy vyšvihnou po vypuknutí války na Ukrajině.

Trh podle Sikory nejvýrazněji ovlivnilo evropské embargo na ruské uhlí. „Embargo změnilo i situaci na trhu s koksovatelným uhlím, které využívají hutě. V souvislosti s ním omezilo vývoz uhlí i Polsko. To bylo dříve stěžejním exportérem uhlí do Česka, nyní si ale své uhlí nechává pro vlastní potřeby,“ popisuje Sikora další důvody, které z uhlí dělají vzácnost.

Po odstřižení dodávek ruského uhlí na evropský kontinent podle něj došlo k významnému narušení dlouhodobých přepravních tras. „Hledání nových, alternativních tras často vedlo k jejich naprostému zneprůchodnění. To bylo patrné zejména v Polsku, kde dodávky uhlí pro místní energetiku prakticky znemožnily mít k dispozici uhlí pro ostatní zákazníky. Ti tak byli odkázáni na dovoz uhlí ze vzdálených přístavů, což jen vedlo k dalšímu navyšování nákladů na dodávky,“ vysvětluje šéf OKD. I to zvedá atraktivitu uhlí z Česka.

„Podíl našeho exportu byl loni nízký, prioritně společnost OKD zajišťovala potřeby tuzemských zákazníků,“ říká Sikora. V zahraničí směřovalo uhlí z Karvinska do slovenských U.S. Steel Košice, polského ArcelorMittalu a obchodní firmy DBK – Donau Brennstoffkontor sídlící ve Vídni.

„Pokud by ceny na trhu klesly a nám se nepodařilo proti poklesu zajistit dlouhodobými kontrakty, nemělo by prodloužení těžby smysl. Rychlý pokles cen by znamenal okamžitou ztrátu, protože fixní náklady jsou u nás skutečně vysoké,“ dodává. Jenomže na tento scénář to teď nevypadá.