Umělá inteligence potírá zakázané večírky a ruší tisíce pobytů přes Airbnb

Portál zakázal večírky pro rizikovější klienty do 25 let. Z vyhledávání na Airbnb zmizel filtr „event friendly“, který říkal, že večírky se tolerují. Stejně tak zmizely k večírkům vstřícné popisky nemovitostí nabízených ke krátkodobému pronájmu. Maximální počet ubytovaných se omezil na šestnáct osob.

Snaha potlačit večírky pokračuje ještě dnes, přestože covid v porovnání s tehdejší situací částečně odezněl. Pandemie však nebyla jediným spouštěčem restrikcí. Už před ní se množily stížnosti majitelů pronajatých bytů či domů na nepořádek, materiální škody a stížnosti sousedů, kteří nemohli spát. Portál proto pokračuje v kontrole opatřeními, která už nejsou na první pohled vidět. Měla by například eliminovat problémy s nadměrným hlukem, hromaděním odpadků a záborem parkovacích míst pro sousedy.

Jak nedávno uvedla společnost, od roku 2020 do roku 2022 celosvětově klesl počet večírků o 55 procent. Uživatelé nicméně různými způsoby přísnější pravidla obcházejí a budou to dělat dál. Například si ubytování rezervovali přes starší osoby.

Do budoucna by se měly výsledky v tomto směru vylepšit. Hodně si firma slibuje od nasazení automatického nástroje s umělou inteligencí, na kterém pracovala několik let. Rezervace analyzuje od letošního května a rizikové poptávky může sám zamítnout, což se stalo už 320 tisícům hostů.