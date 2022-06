Výbušná i nadějná technologie. Šance, jak v Česku investovat do vodíku

Fond hodnotí dobře i český byznysmen Ladislav Ornst, který investuje do vodíkových projektů v Česku. „Zatímco Amundi investují do akcií firem, my investujeme přímo do vodíkových projektů, které chceme uvést do reality,“ uvedl Ornst, jenž nedávno s partnery založil fond Hydrogen 2, který je otevřený investorům.