Země výdejních boxů. Jen někteří jsou ochotní ke spolupráci

Pro zákazníky to má převážně pozitiva v pohodlném vyzvedávání a posílání zásilek, ale příklad Polska ukázal, že když se to přežene, může to mít i stinné stránky. Na některých místech totiž vznikly velmi dlouhé, ohyzdné plechové stěny. To pak dráždí nejen obyvatele měst, ale i památkáře, jako například dvanáctimetrová železná zeď na sídlišti ve Vratislavi.